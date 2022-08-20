Донецк, 20 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Зайцево 9 снарядов. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:50 — н.п. Курдюмовка — н.п. Зайцево (южное): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм. ️14:50 — н.п. Дружба — н.п. Зайцево (южное): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 25 минут ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР.