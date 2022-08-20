Москва, 20 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В случае попытки установления странами Группы семи (G7) предельных цен на нефть из РФ, в убыток себе Россия ею торговать не станет. Об этом 20 августа заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Nikita Dezhurny МИД России

«Если Группа семи попытается реализовать свои волюнтаристские антирыночные планы установления предельных цен на российскую нефть, наша страна, естественно, не будет продавать ее себе в убыток», — сказал он в интервью ТАСС.

При этом Панкин пояснил, что в этой ситуации мировой нефтяной рынок, который в данный момент пребывает в состоянии хрупкого равновесия, «испытает шок с резким взлетом котировок, чего так боятся инициаторы введения потолка цен на российское топливо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что вместе с американским долларом и евро Москва считает ненадёжными валютами британский фунт, японскую иену и швейцарский франк.