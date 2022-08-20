История вопроса

В московском парке “Патриот” 15-21 августа 2022 года проходит форум “Армия-2022”. В работе форума принимают участие около 1500 тысяч предприятий военно-промышленного комплекса, будет представлено более тысячи образцов новой военной техники. Предполагается заключение контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей. В работе форума принимают участие представители оборонных ведомств 50 стран мира.