Москва, 20 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Китайская делегация представила министру обороны России Сергею Шойгу свою экспозицию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Mil.ru Сергей Шойгу

Полковник Главного управления по развитию Вооружения и военной техники КНР Ван Хунцзюн показал модели основной военной техники, стоящей на вооружении Китайской народно-освободительной армии: самолет обнаружения воздушных целей, истребители, корабли и подлодоки, систему поиска/уничтожения мин, радиолокационные станции и систему обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Шойгу поблагодарил полковника Ван Хунцзюня на китайском языке.