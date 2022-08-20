Китайская делегация представила Шойгу экспозицию на «Армии-2022»
Москва, 20 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Китайская делегация представила министру обороны России Сергею Шойгу свою экспозицию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
Mil.ru
Сергей Шойгу
Полковник Главного управления по развитию Вооружения и военной техники КНР Ван Хунцзюн показал модели основной военной техники, стоящей на вооружении Китайской народно-освободительной армии: самолет обнаружения воздушных целей, истребители, корабли и подлодоки, систему поиска/уничтожения мин, радиолокационные станции и систему обнаружения и сопровождения воздушных целей.
Шойгу поблагодарил полковника Ван Хунцзюня на китайском языке.