Василий Иванов,
20 августа 2022, 16:39 — REGNUM В рамках «Армейских игр-2022» в подмосковной Кубинке прошёл динамический показ авиационной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Посетители форума осматривают экспозицию на аэродроме Кубинка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Одной из жемчужин Армейских игр в Подмосковном регионе наряду с танковым биатлоном в Алабино по праву можно считать выступление пилотажных групп над аэродромом Кубинка. В ходе первой недели работы форума «Армия-2022» и военных соревнований «Армейские игры-2022» был проведён динамический показ авиационной техники.
Экипаж Стрижей выводит машину на взлетную полосу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стрижи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стрижи взлетают
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стрижи в небе над Кубинкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стрижи в небе над Кубинкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стрижи в небе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стрижи в небе над Кубинкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Авиашоу в небе над Кубинкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Авиашоу в небе над Кубинкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
МИ-28Н выполняет маневр в небе над Кубинкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
МИ-28Н в небе над Кубинкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
МИ-28Н выполняет маневр в небе над Кубинкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Як-130
Василий Иванов © ИА REGNUM
Маневр в небе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости авиашоу на аэродроме Кубинка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Над аэродромом Кубинка выступили легендарные «Русские витязи», «Стрижи», также была продемонстрирована работа пилотов отдельных боевых самолётов и вертолетов.
Экипаж Русских витязей выводит машину на взлетную полосу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Русский витязь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Взлет Русских витязей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Русский витязь в небе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Русские витязи в небе над Кубинкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Русские витязи в небе над Кубинкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Русские витязи в небе над Кубинкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Русские витязи в небе над Кубинкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Также гостям мероприятия предлагается посетить масштабную выставку, демонстрирующую многообразие технического парка Воздушно-космических сил России.
Выставка авиатехники ВКС России
Василий Иванов © ИА REGNUM
МИ 171-Ш
Василий Иванов © ИА REGNUM
МИ-28Н
Василий Иванов © ИА REGNUM
Боекомплект МИ-28Н
Василий Иванов © ИА REGNUM
Боекомплект МИ-28Н
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вертолет МИ-8МТВ5-М
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бортовое вооружение МИ-8МТВ5-М
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бортовое вооружение МИ-8МТВ5-М
Василий Иванов © ИА REGNUM
В салоне МИ-8МТВ5-М
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке авиатехники ВКС России
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стратегический ракетоносец ТУ-95МС
Василий Иванов © ИА REGNUM
Боевой вертолет корабельного базирования КА-52К
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке авиатехники ВКС России
Василий Иванов © ИА REGNUM
Многоцелевой истребитель СУ-30СМ2
Василий Иванов © ИА REGNUM
Противолодочный самолет ИЛ-38Н
Василий Иванов © ИА REGNUM
Наряду с военной техникой вниманию посетителей представлен новый среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300.
МС-21-300
Василий Иванов © ИА REGNUM
Самолет МС-21-300
Василий Иванов © ИА REGNUM
В салоне самолета МС-21-300
Василий Иванов © ИА REGNUM
Очередь на посещение самолета МС-21-300
Василий Иванов © ИА REGNUM