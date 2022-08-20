20 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 16:39 — REGNUM В рамках «Армейских игр-2022» в подмосковной Кубинке прошёл динамический показ авиационной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Посетители форума осматривают экспозицию на аэродроме Кубинка Василий Иванов © ИА REGNUM

Одной из жемчужин Армейских игр в Подмосковном регионе наряду с танковым биатлоном в Алабино по праву можно считать выступление пилотажных групп над аэродромом Кубинка. В ходе первой недели работы форума «Армия-2022» и военных соревнований «Армейские игры-2022» был проведён динамический показ авиационной техники.

Экипаж Стрижей выводит машину на взлетную полосу Василий Иванов © ИА REGNUM

Стрижи Василий Иванов © ИА REGNUM

Стрижи взлетают Василий Иванов © ИА REGNUM

Стрижи в небе над Кубинкой Василий Иванов © ИА REGNUM Стрижи в небе над Кубинкой Василий Иванов © ИА REGNUM

Стрижи в небе Василий Иванов © ИА REGNUM

Стрижи в небе над Кубинкой Василий Иванов © ИА REGNUM

Авиашоу в небе над Кубинкой Василий Иванов © ИА REGNUM

Авиашоу в небе над Кубинкой Василий Иванов © ИА REGNUM

МИ-28Н выполняет маневр в небе над Кубинкой Василий Иванов © ИА REGNUM

МИ-28Н в небе над Кубинкой Василий Иванов © ИА REGNUM

МИ-28Н выполняет маневр в небе над Кубинкой Василий Иванов © ИА REGNUM

Як-130 Василий Иванов © ИА REGNUM

Маневр в небе Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости авиашоу на аэродроме Кубинка Василий Иванов © ИА REGNUM

Над аэродромом Кубинка выступили легендарные «Русские витязи», «Стрижи», также была продемонстрирована работа пилотов отдельных боевых самолётов и вертолетов.

Экипаж Русских витязей выводит машину на взлетную полосу Василий Иванов © ИА REGNUM

Русский витязь Василий Иванов © ИА REGNUM

Взлет Русских витязей Василий Иванов © ИА REGNUM

Русский витязь в небе Василий Иванов © ИА REGNUM

Русские витязи в небе над Кубинкой Василий Иванов © ИА REGNUM Русские витязи в небе над Кубинкой Василий Иванов © ИА REGNUM

Русские витязи в небе над Кубинкой Василий Иванов © ИА REGNUM

Русские витязи в небе над Кубинкой Василий Иванов © ИА REGNUM

Также гостям мероприятия предлагается посетить масштабную выставку, демонстрирующую многообразие технического парка Воздушно-космических сил России.

Выставка авиатехники ВКС России Василий Иванов © ИА REGNUM

МИ 171-Ш Василий Иванов © ИА REGNUM

МИ-28Н Василий Иванов © ИА REGNUM

Боекомплект МИ-28Н Василий Иванов © ИА REGNUM Боекомплект МИ-28Н Василий Иванов © ИА REGNUM

Вертолет МИ-8МТВ5-М Василий Иванов © ИА REGNUM

Бортовое вооружение МИ-8МТВ5-М Василий Иванов © ИА REGNUM Бортовое вооружение МИ-8МТВ5-М Василий Иванов © ИА REGNUM

В салоне МИ-8МТВ5-М Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке авиатехники ВКС России Василий Иванов © ИА REGNUM

Стратегический ракетоносец ТУ-95МС Василий Иванов © ИА REGNUM

Боевой вертолет корабельного базирования КА-52К Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке авиатехники ВКС России Василий Иванов © ИА REGNUM Многоцелевой истребитель СУ-30СМ2 Василий Иванов © ИА REGNUM

Противолодочный самолет ИЛ-38Н Василий Иванов © ИА REGNUM

Наряду с военной техникой вниманию посетителей представлен новый среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300.

МС-21-300 Василий Иванов © ИА REGNUM

Самолет МС-21-300 Василий Иванов © ИА REGNUM

В салоне самолета МС-21-300 Василий Иванов © ИА REGNUM