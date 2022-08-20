Купянск, 20 августа 2022, 14:42 — REGNUM В Купянске Харьковской области местным жителям выдали первые 10 российских паспортов, торжественная историческая церемония прошла в актовом зале местного отдела ЗАГС.
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Поздравить новых граждан России пришли глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев и депутат Госдумы РФ Артем Туров.
«Это знаковое событие для нашего региона и для каждого жителя… Слава великой России», — заявил Ганчев, передает РИА Новости.
Перед получением паспорта жители Харьковской области принесли торжественную присягу гражданина Российской Федерации.