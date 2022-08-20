Москва, 20 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Стоимость тарифов сотовой связи останется в пределах инфляции, Минцифры совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) не допускают спекуляций в этой сфере. Об этом 20 августа сообщили в ведомстве.

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«Стоимость тарифов связи останется в пределах инфляции. Изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи. Минцифры и ФАС в течение всего года следят за тарифной политикой операторов и не допускают спекуляций», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи в России по итогам 2022 года может достичь 18%.