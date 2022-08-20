Пекин, 20 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Производство промышленных роботов в Китае в 2021 году выросло на 68% в годовом исчислении. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

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В Пекине с 18 по 21 августа проходит посвящённая робототехники конференция World Robot Conference 2022. На этом мероприятии заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь рассказал об успехах Китая в этой отрасли.

Он сообщил, что индустрия робототехники в Китае демонстрирует значительный рост, несмотря на ограничения в связи с COVID-19 и сложную международную обстановку. В 2021 году в Китае было произведено 366 тыс. промышленных роботов, что стало рекордным показатель для отрасли. В сравнении с 2020 годом объёмы производства выросли на 68%.

Замминистра отметил, что китайские предприятия готовы к сотрудничеству с зарубежными компаниями в индустрии робототехники. Он добавил, что правительство будет поощрять местные предприятия к формированию партнёрских отношений с иностранными компаниями и созданию стабильных цепочек поставок.