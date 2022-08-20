Донецк, , 14:38 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Зайцево в ДНР. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:50 — н.п. Курдюмовка — н.п. Зайцево (южное): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку минами и снарядами.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку минами и снарядами