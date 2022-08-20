Минск, , 14:35 — REGNUM Генпрокуратура Белоруссии обладала информацией о местонахождении 400 живых нацистских преступников еще в начале 2022 г., ведомство отправило запрос на оказание помощи в суде над ними в 18 стран. Об этом 20 августа сообщил начальник главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Леонид Касинский.

«Генпрокуратура Республики Беларусь в начале 2022 г., располагая информацией о местах нахождения не менее чем 400 живых нацистских преступников, пользующихся защитой иностранных государств, направила 60 просьб об оказании правовой помощи по делу о геноциде белорусского народа в 18 стран», — отметил он на I Международном антифашистском конгрессе.

Он добавил, что прокуратура направляла запросы в США, Канаду, Аргентину, Великобританию, Бразилию, Австралию, Латвию, Литву и другие страны. Власти прибалтийских стран отказали в просьбе сразу.