Москва, , 14:31 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с перспективными образцами вооружения и военной техники, представленными на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Так, главе военного ведомства представили новейшую систему с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), устанавливаемую на БПЛА, для преодоления систем ПВО противника.

«Развивая военные технологии, мы также рассматриваем вопрос и противодействия им. Здесь представлена новая разработка с технологиями ИИ, которая позволит обмануть обученные нейросети противника средств ПВО», — доложил начальник управления развития технологий искусственного интеллекта МО РФ полковник Василий Елистратов.

Шойгу в свою очередь отметил, что уже ознакомлен с этой разработкой и поинтересовался о стадии работ над данным проектом, а также его масштабировании для применения в действующих подразделениях ВС РФ.