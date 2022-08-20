Москва, 20 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц может стать следующим из лидеров Европы, кто лишится высокого поста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, действия режима Зеленского втянули в свою воронку политиков и жителей Европы.

«Посмотрите на Германию. Страна сократила закупки газа в угоду американским кукловодам. Немцы уже сегодня стонут от беспрецедентной инфляции, цен на голубое топливо и бензин. А Олафа Шольца освистывает собственный народ за жесточайший экономический кризис в стране и полную инфантильность», — сказал Миронов.

Он отметил, что позиция Шольца по вопросу б. УССР не устраивает ни США, ни киевских нацистов, ни самих граждан Германии.

«По-моему, бедолага Шольц — новый претендент на выбывание. Скоро отправится вслед за лондонским Борисом. Немцы уже скандируют ему: «Уходи», — добавил парламентарий.