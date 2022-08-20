Рязань, , 14:27 — REGNUM Число самолетов для тушения пожаров в Рязанской области увеличат с 4 до 7, также планируется нарастить число вертолетов. Об этом 20 августа заявил врио губернатора региона Павел Малков.

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20 августа в область прибыл глава Минприроды РФ Александр Козлов, принявший участие в заседании оперштаба в поселке Деулино, неподалеку от которого бушует самый крупный пожар в регионе.

«Пожароопасная обстановка в регионе остается напряженной. Погодные условия по-прежнему неблагоприятны: сильный ветер, отсутствие дождя. Общая площадь, пройденная пожаром, — около 6,5 тыс. га. Площадь активного горения со вчерашнего дня практически не изменилась», — отметил Малков в своем Telegram-канале.

«Обсудили с Александром Александровичем возможность привлечения допсил. К тем четырем самолетам, которые уже поступили в регион (два Ил-76 и два Бе-200), можем получить еще 3. Также планируем увеличить количество вертолетов — сейчас их 7. Они будут заняты на сбросе воды по кромке пожара», — добавил он.