Варшава, 20 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Германия оказалась в геополитической ловушке, которая определяется экономическими интересами Китая и США и потому может лишиться своей экономической мощи. Такое мнение 20 августа высказал экономист из Польши Бартош Бартчак в своей статье «Давайте готовиться к падению Германии» для польского консервативного портала Niezalezna. pl.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

По мнению Бартчака, Германию может постигнуть страх из-за того, что основанная на поставках российского газа экономическая политика Евросоюза потерпела провал и в перспективы стоит ожидать серьезную проблему в виде Китая.

Также польский экономист уточнил, что ФРГ попала в геополитической ловушке из-за экономических интересов Китая и США, что может «стать концом экономической мощи ФРГ» и принести проблемы Польше, тесно связанной с германской экономикой.

При этом он указал, что считает, что в этой ситуации Польша может получить и выгоду.

«Теперь мы можем попытаться вырваться вперед с современной промышленностью. И потенциальная новая холодная война — это прекрасная возможность для нас. Так построила свою мощь Южная Корея. Так что надо пожелать, чтобы на восточной границе [бывшей УССР] (и, не дай Бог, Белоруссии) опустился новый железный занавес. Даже если сначала нам будет больно», — заключил Бартчак.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин заявил, что воссоздание Саксонского дворца в Варшаве, разрушенного в 1944 году, станет одним из способов борьбы с экономическим спадом.