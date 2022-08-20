Москва, , 14:19 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности государства ответить на высылку российского дипломата из Румынии. Об этом 20 августа говорится на сайте российского ведомства.

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«Речь идёт о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран — членов ЕС и НАТО. Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно», — отметила она.

Захарова добавила, что самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста в данной ситуации не видно.

Ранее Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата. «Решение было принято с учетом несовместимости деятельности соответствующего представителя с положениями Венской конвенции о дипотношениях от 1961 года», — отмечается в заявлении ведомства.