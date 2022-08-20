20 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление мэра Лондона Садика Хана о том, что если британское правительство не примет необходимых мер, миллионы британцев зимой не смогут себе позволить отапливать жилье и купить еду.

Мирослава Романенко, , 14:36 — REGNUM Если британское правительство не примет необходимых мер, миллионы британцев зимой не смогут себе позволить отапливать жилье и купить еду. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал мэр Лондона Садик Хан.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого… Правительство должно вмешаться, чтобы люди могли удовлетворить свои основные потребности», — призвал он.

Заявление мэра Лондона обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что помогая киевскому режиму и вводя санкции против России, власти Британии навредили своей стране и нужно было ранее думать о последствиях. Иные также добавили, что не хотели бы, чтоб страдали от действий своих властей обычные британцы, но этого, видимо, не избежать. Были и те, кто отметил, что подобные условия Британия создавала жителям других стран и пора побывать в их шкуре, ощутив подобное на себе.

«Очнулся. Раньше надо было думать!» — отреагировала Khadi_dzha.

«Я думаю, что все русские хотят быстрейшего прихода зимы, чтобы уже Запад перестал помогать [киевскому режиму] и занялся бы своими проблемами. Может быть тогда Зеленский согласится на переговоры и прекращение военных действий», — пишет Светлана Д.

«Насколько же они зависимы от России! Через пару лет будут приезжать в Россию, чтобы посмотреть, как они жили раньше!» — отреагировал Юрий.

«Можно угадаю? Путин виноват, да?» — иронизирует Anna.

«Да плевать мне на британцев, пусть хоть все сидят в холоде и впроголодь. Тут миллионы [жителей бывш. УССР] 100% будут мёрзнуть и голодать», — отметил Саша.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

«За агрессивность выбранных политиков надо отвечать! Все беды из-за безответственности», — добавил Александр С.

«Англии до страны третьего мира пару шагов», — комментирует новость Дима.

«Не рой другому яму…» Бумеранг всегда возвращается», — написал «Профессор».

«Простые люди не виноваты. Это всё политики», — отреагировала Ирина.

«Это настоящая цена жизни. А то они привыкли продавать нам свои Lamborghini и Rolls-Royce за миллионы. Как же, они же Европой деланные, а наши газ и нефть за копейки брать. Я бы хотела, чтобы эта реальная цена на газ и нефть, и на стоимость жизни осталась. Так им, паразитам и кровососам, надо», — не выдержала Zhanara A.

«А чего-таки он это заявляет на весь мир? Таки это кому-то интересно? Смотрите, люди, как мы будем лапу сосать. А они-таки сильно смотрели, как жили страны СНГ после 90-х? Или их кто-то кормить обязан? На то ты и мэр, а не дворник…» — написал Иван И.

«Придётся нагличанам жить на свои», — с сарказмом отреагировал I. V.

«А они санкции зиме пусть выкатят», — иронизирует Вячеслав.

«За русофобию нужно много платить», — призвала Dana.

«Другим же странам они создают такие условия. А свои пусть тоже получат такую радость», — пишет Галина.

«Настигли их наши 90-е. Санкции сделают то, что не сделали войны и пандемия», — прокомментировала новость Natali.

«Ура! Санкции работают!» — с юмором пишет Лена.

«Недостаточно. Они должны почувствовать на себе боль Донбасса», — считает «Доллар по 200».

«Надеюсь, зима будет экстремально холодной в Европе», — добавил Александр К.

«А ведь как весело вводили 12 тысяч санкций!» — иронизирует Юрий Ф.

«А мне кажется, это только нагнетание истерии. А на самом деле эти хитрые выкрутятся…» — выразил свое мнение «С».

«Честно сказать, не хочется, чтобы страдали обычные люди. Но это неизбежно, как сейчас страдают простые русские и [жители бывш. УССР]», — написала Yulia.

«Пусть побудут в шкуре людей, которых они грабили столетиями. Что-то не помню, чтобы они так визжали, когда в Африке умирали дети…» — подытожила Пелагея.