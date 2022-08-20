Донецк, , 14:10 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку минами и снарядами. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:40 — н.п. Новомихайловка — н.п. Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️13:50 — н.п. Керамик — н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Между тем, в ДНР уже 46 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 «Лепесток», применяемых ВСУ.

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