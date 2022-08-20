Москва, , 14:10 — REGNUM Официальное обвинение в мошенничестве было предъявлено следователями наркологу Евгению Брюну. Об этом 20 августа сообщили пресс-службе Кузьминского суда Москвы.

Обвинение Цитата из х∕ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США

«Процессуальный статус — обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — приводит слова представителя пресс-служба РИА Новости.

Также указывается, что следствие попросило суд отправить Брюна под домашний арест на срок до 3 октября 2022 года.

Отметим, ранее стало известно, что задержание нарколога связано с тендерами на поставку тест-систем. При этом до этого Евгений Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России, которая затем была упразднена.