Донецк, 20 августа 2022, 14:08 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ Ленинского района Донецка ранен мужчина. Об этом 20 августа сообщил штаб обороны ДНР.
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«При обстреле дачного кооператива «Прометей» в Ленинском районе Донецка по улице Верховинской ранение получил мужчина 1958 г. р.», — отмечается в сообщении.
Ранее за 25 минут ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР.
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