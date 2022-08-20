Донецк, 20 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ Ленинского района Донецка ранен мужчина. Об этом 20 августа сообщил штаб обороны ДНР.

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«При обстреле дачного кооператива «Прометей» в Ленинском районеДонецка по улице Верховинской ранение получил мужчина 1958 г. р.», — отмечается в сообщении.

Ранее за 25 минут ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР.