Москва, , 14:00 — REGNUM Около 47% от общего числа зарегистрированных российской системой опасных сближений в космосе пришлось на случаи с участием спутников Starlink американской компании SpaceX. Об этом говорится в материалах головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, представленных на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Система спутников Popmech.ru

В 2021 году российские специалисты зафиксировали 10,2 тыс. случаев опасных сближений на орбите. К таким случаем относят приближение к защищаемым космическим аппаратам на расстояние менее 1,5 км. 47% из этих случаев пришлось на спутники группировки Starlink.

Отслеживание случаев сближения космических аппаратов проводится с помощью автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). В период с 2017 по 2021 год эта система позволила зафиксировать почти 27 тыс. опасных сближений с защищаемыми космическими аппаратами.

Компания SpaceX формирует спутниковую группировку Starlink с 2018 года. Сейчас на орбиту запущено более 3 тыс. таких малых спутников. Общее число аппаратов в составе группировки должно превысить 12 тыс.

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