Берн, 20 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Власти Швейцарии могут попросить операторов сократить потребление электроэнергии на 20%, в результате чего под ограничения попадут горнолыжные курорты. Об этом 20 августа пишет The Independent.

На горнолыжном курорте

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Курортам, возможно, надо будет прекращать работу подъемников. Горнолыжным курортам, предположительно, потребуется выключать снегоуборочное оборудование для экономии электроэнергии.

Гендиректор Televerbier, управляющей подъемниками в швейцарском кантоне Вале, утверждает, что каждый франк, потраченный на абонементы на подъемники, приносит региону 6 франков.