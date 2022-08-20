Мехико, , 13:56 — REGNUM Своей поддержкой киевского режима и созданием коалиции стран Запада США намерены максимальным образом ослабить позиции России. Об этом 20 августа заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский в интервью мексиканской газете El Universal.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил американский историк, США хотят отнять у России возможность разрешить кризис на территории бывшей УССР путём дипломатии и это может до предела накалить обстановку в мире. При этом он указал, что такое решение было принято Североатлантическим альянсом (НАТО) в ходе саммита на авиабазе Рамштайн в ФРГ.

«На этом саммите альянс, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию. Им нужно подорвать силы России еще серьезнее — так, чтобы она не смогла проводить переговоры, заниматься дипломатией», — сказал Хомский.

При этом философ отметил, что его разочаровала готовность Евросоюза безоговорочно принять позицию Вашингтона для того, чтобы не попасть в «предатели» ценностей Запада.

«Европа теперь поддерживает эту точку зрения. Американцы всегда придерживались такой политики, но Германия и Франция вели некий альтернативный дипломатический процесс. Однако на этом саммите они просто взяли и приняли позицию Соединенных Штатов», — пояснил он.

В то же время, Хомский заявил, что считает эту позицию по отношению к конфликту на территории бывшей УССР несправедливым, напомнив о методах насаждения США своих порядков в Ираке, Сирии или Ливии, а также о том, как ход российской спецоперации подаётся в СМИ Запада.

«Очень интересно следить за тем, что пишут в США. Там постоянно называют происходящее на [бывшей УССР] «неспровоцированным» конфликтом. Единственная ситуация, в которой нужно было бы использовать эту формулировку, предполагает понимание того, что происходящее на деле вполне спровоцировано. Вот почему надо повторять эту фразу. Никто ее не использует, когда речь идет о других конфликтах», — пояснил историк.

При этом он назвал провокацией намерение США втянуть Киев в НАТО, невзирая на протесты по поводу это со стороны России и предупреждения опытных американских политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за 25 минут ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР.