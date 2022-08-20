Москва, , 13:56 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации Концепции развития творческих индустрий на 2022−2024 годы и направленный на создание условий для развития креативного предпринимательства и продвижения отечественных креативных брендов. Об этом 20 августа сообщается на сайте правительства РФ.

Михаил Мишустин Михаил Мишустин © ИА REGNUM

«В России продолжается работа над созданием системы поддержки креативного сектора экономики в рамках Концепции развития творческих индустрий. План мероприятий по реализации этой концепции утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в сообщении.

Творческие индустрии — это сферы деятельности, значимая часть добавленной стоимости в которых формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. В числе таких индустрий — архитектура, кинематография, изобразительное и театральное искусство, дизайн, мода, анимация, реклама, народные художественные промыслы.

При должной поддержке эти сферы могут привлекать инвестиции, составлять значимую долю ВВП, способствовать созданию рабочих мест и развитию экономики.