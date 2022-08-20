Екатеринбург, , 13:53 — REGNUM Занятия спортом могут стать доступнее для детей, если запустить аналог «Пушкинской карты». Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, кандидат в губернаторы Свердловской области Александр Дёмин («Новые люди») в ходе круглого стола, посвященного перспективам развития детского и юношеского спорта.

Детский спорт Tysto

Депутат напомнил, что Свердловская область подарила стране более 60 олимпийских чемпионов и большая их часть выросла в малых городах. По его словам, проблема доступности спорта в малых городах стоит острее, чем в самом Екатеринбурге.

«Предлагаю создать аналог «Пушкинской карты» для спорта. Это поможет решить проблему неравномерной финансовой доступности занятий спортом для различных категорий детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, реализация подобного проекта будет соответствовать целям популяризации спорта среди детей, увеличению вовлеченности детей в занятия физической культурой и спортом», — сказал Дёмин.

Он считает, что карту на посещение спортивного соревнования можно выдавать детям до 18 лет, а ее номинал может быть определен для каждого региона отдельно в зависимости от средней стоимости спортивных мероприятий, проходящих в том или ином регионе или же он может быть единым для всех субъектов страны.

«В каждом регионе есть спортсмены, прославившие его. Например, в Свердловской области — Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Екатеринбурга. Предлагаю при запуске карты в нашем регионе назвать её «картой Липницкой». Хотим, чтобы карта начала как можно быстрее действовать по Свердловской области, а в будущем мы сможем масштабировать наш опыт на всю Россию», — добавил Дёмин.