Саратов, 20 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Автомобиль под управлением водителя в алкогольном опьянении опрокинулся в кювет в Балаковском районе Саратовской области. В результате ДТП погиб один подросток, еще трое — пострадали. Об этом 20 августа сообщили в правоохранительных органах региона.

Аварийный знак

В 5:30 в Балаковском районе на грунтовой автодороге от автоподъезда к селу Новая Елюзань водитель 2002 г. р. за рулем автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина опрокинулась.

В результате ДТП пассажир 16 лет от полученных травм скончался, две пассажирки 14 и 15 лет и пассажир 16 лет с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства выясняются.