Париж, , 13:40 — REGNUM Предупреждения президента Франции Эммануэля Макрона о том, что экономику страны ждут трудные времена из-за поддержки французскими властями киевского режима, вызвали негативную реакцию у читателей газеты Le Figaro.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом ранее Макрон в своей речи по поводу годовщины освобождения юга Франции от нацистов, говоря о том, что киевский режим «необходимо» поддерживать, призвал жителей страны «принять цену за свободу».

На фоне продолжающегося энергетического кризиса и резкого снижения уровня жизни читатели французского издания болезненно восприняли такие заявления.

«Какой же наглый у нас президент. Сначала он присоединился к США, не беспокоясь о мире в Европе. Теперь мы должны заплатить за плохие решения, которые он принял. И мы осмеливаемся заговаривать о демократии!», — возмутился читатель с ником jef.

«Я не понимаю, как он надеется, что французское мнение будет продолжать поддерживать Украину, дрожа этой зимой… Лучшей поддержкой для [бывшей УССР] было бы снятие санкций с России», — отметил CIBICHE.

«Мы должны согласиться заплатить цену за свободу» из-за [бывшей УССР]. Перевод: я продолжал все разрушать, так что у нас больше нет суверенитета — ни военного, ни промышленного, ни продовольственного, ни энергетического. Так что у нас будут проблемы, но это не моя вина, и те, кто будет обвинять нас, — «плохие парни», которые не хотят «бороться» за «свободу». Вернее, за то, чтобы быть «свободно» порабощенными теми, кто разрушил все, чтобы передать нас иностранцам и группам частных интересов. Заткнулся бы лучше!», — пояснил пользователь Thierry LARONDE.

«Я считал, что рубль должен рухнуть в любую секунду, что отключение от SWIFT уничтожит экономические возможности россиян и что Россия обречена на дефолт. И где мы полгода спустя? Санкции потерпят неудачу, как провалилась континентальная блокада Наполеона», — уточнил Subehllort.

«Это не цена свободы, это цена геополитической игры, последствия которой наши правители не предвидели или не заботились о них. Это не скрывает проблем у нас в стране: незащищенность, локальные погромы, которые плохо наказываются, ужасное образование, ставящее Францию в нижние строчки рейтингов по школам, энергетическая независимость, пострадавшая из-за небрежности руководства», — указал AZUR001.

«У меня нет ни малейшего желания лишать себя чего-либо ради [бывшей УССР]», — подчеркнул пользователь DID.

«Франция несет большую ответственность за кризис на [бывшей УССР], не проконтролировав выполнение Минского договора. Санкции были монументальной ошибкой. Поскольку мы больше не учим историю, не помним, что континентальная блокада, объявленная Наполеоном I и запретившая торговлю с Великобританией, потерпела полный провал. Эти санкции, введенные ЕС и поддержанные Макроном, имели эффект бумеранга. Рубль держится очень хорошо, да и россияне — тоже. Между тем для европейцев будущее безрадостно. Кому сказать «спасибо»?», — задался вопросом GOBSMACKED.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар, нанесённый ВСУ по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами террористического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — это попытка скрыть правду о преступлениях.