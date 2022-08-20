Калуга, 20 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Впервые на базе гольф-клуба «Вырка» калужской пригородной деревни Сивково, 20 августа стартовали всероссийские соревнования по авиамодельному спорту на кубок К. Э. Циолковского, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель министра спорта Калужской области Роман Жуленко.

Гольф-клуб «Вырка» Участники соревнований

«Уникальность мероприятия заключается в необычной коллаборации авиамодельного спорта и гольфа. Целью объединения двух видов является популяризация в регионе гольфа и авиамодельного спорта. Так, запланировано проведение занятий по обучению игре в гольф с тренером, чтобы каждый мог открыть для себя этот красивый вид спорта. Ожидается, что будет атмосфера праздника: музыка и ведущий, показательные полеты радиоуправляемых авиамоделей; зрелищная авиаподдержка от авиаклуба «Орешково». Эти соревнования должны нам запомнится», — отметил Роман Жуленко

Среди участников соревнований 12-летняя спортсменка Лилия Юппа. Она единственная в России девочка, которая занимается кордовыми авиамоделями. Лилия занимается авиамодельным спортом с 8 лет. Её учителем стал президент федерации авиамодельного спорта Виктор Плетнёв. Выступая на областных соревнованиях, Лилия Юппа показала высокие результаты и вошла в тройку лидеров, состязаясь наравне со взрослыми.

Гольф-клуб «Вырка» намерен бороться за возможность проведения на своей территории открытого Чемпионата России по авиамодельному спорту 2023 года.