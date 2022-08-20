Сеул, , 13:35 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics заложила фундамент нового крупного комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области полупроводников. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Новый центр Samsung расположен к югу от Сеула. На этой площадке специалисты Samsung будут заниматься передовыми исследованиями в области технологий для компьютерной памяти и микросхем. Площадь корпусов нового центра превысит 100 тыс. кв. метров.

Общий объём инвестиций в новый центр составит около 20 трлн южнокорейских вон ($15 млрд). Эти средства будут выделять поэтапно до 2028 года.

«Мы должны продолжить нашу традицию упреждающего инвестирования и упора на технологии», — заявил вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён на церемонии закладки фундамента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Samsung объявили об успешном запуске серийного производства чипов по передовому 3-нм технологическому процессу.

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