Екатеринбург, 20 августа 2022, 13:34 — REGNUM В Свердловской области сын одного из депутатов городской думы Асбеста и сам кандидат в депутаты Егор Александрин назвал волонтёра грязью. Видео получило широкое распространение в соцсетях и СМИ.

Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев
Kremlin.ru

На видеозаписи видно, что человек, похожий на него, назвал так стоявшую рядом девушку. Также звучала нецензурная речь.

На скандал отреагировал губернатор Евгений Куйвашев. «Посмотрел нашумевший ролик с кандидатом-самовыдвиженцем в думу Асбеста Егором Александриным, где он своих избирателей называет «грязью», — написал чиновник. И высказал мнение, что в думе ему делать нечего.

«Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников», — сказал чиновник.

Также он добавил, что рассчитывает на реакцию отца кандидата — Дмитрия Александрина.