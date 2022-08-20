Екатеринбург, 20 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Свердловской области сын одного из депутатов городской думы Асбеста и сам кандидат в депутаты Егор Александрин назвал волонтёра грязью. Видео получило широкое распространение в соцсетях и СМИ.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

На видеозаписи видно, что человек, похожий на него, назвал так стоявшую рядом девушку. Также звучала нецензурная речь.

На скандал отреагировал губернатор Евгений Куйвашев. «Посмотрел нашумевший ролик с кандидатом-самовыдвиженцем в думу Асбеста Егором Александриным, где он своих избирателей называет «грязью», — написал чиновник. И высказал мнение, что в думе ему делать нечего.

«Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников», — сказал чиновник.

Также он добавил, что рассчитывает на реакцию отца кандидата — Дмитрия Александрина.