Спас-Деменск, Калужская область, , 13:40 — REGNUM На мемориале «Гнездиловская высота» состоялся торжественный митинг и перезахоронение останков бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили 20 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На мемориале «Гнездиловская высота» состоялся перезахоронение останков бойцов Красной Пресс-служба правительства Калужской области

В рамках вахты памяти найдены останки 127 бойцов. Работали поисковики из отрядов Калужской и других областей. Предали земле 125 бойца, останки двоих погибших вернули на Родину, они захоронены родственниками в Челябинской области и в Башкирии. Также были установлены имена пяти солдат по личным опознавательным медальонам. Найдена медаль «За отвагу» при поисковых работах на территории Спас-Деменского района у деревни Старые Ближевичи. Идёт поиск владельца медали.

Участниками церемонии стали поисковики, юнармейцы, жители района, родственники погибших красноармейцев. Всего на «Гнездиловской высоте» вечный покой нашли более 3500 бойцов-защитников Отечества.

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