Донецк, , 13:26 — REGNUM За 25 минут ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:45 — н.п. Розовка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибра 120 мм; ️12:50 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево (южное): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️13:10 — н.п. Орловка — н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Зайцево и Донецк.

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