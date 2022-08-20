Кубинка, Московская область, 20 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Участники первого Международного антифашистского конгресса, который состоится 20 августа в подмосковной Кубнке, почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщает 20 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Матерям победителей

Церемония прошла на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России и в ходе неё представителями регионов РФ, а также военных делегаций других стран были возложены венок и цветы к скульптурной композиции «Матерям Победителей».

Отметим, названная бронзовая скульптурная композиция, высота которой составляет девять метров, посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войне и теме скорби, хранимой их потомками. В основе образа женская фигура, которая покрыта большим платком. Композиция является данью всем матерям солдат, у которых одинаковые горе и печаль.