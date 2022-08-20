Донецк, 20 августа 2022, 13:21 — REGNUM При обстреле со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка ранен ребенок. Об этом 20 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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«По предварительной информации, в Куйбышевском районе в результате обстрела ранен ребёнок, разрушения получили дома частного сектора», — отметил он в Telegram-канале.
Ранее ВСУ обстреляли Зайцево и Донецк.
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