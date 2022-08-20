Москва, 20 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Говорить о полном отказе от доллара преждевременно, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин. Так он оценил вероятность подобного решения в рамках ЕАЭС в интервью ТАСС.

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По его словам, отдельные страны союза, в отличие от России, будут использовать доллар в случаях, «где это уместно и безопасно». При этом он утверждает, что страны ЕАЭС осознают риски зависимости от американской валюты.

Дипломат назвал также доллар крайне ненадежным.

«Мы стали свидетелями того, что одна страна может без колебаний ограничить использование доллара по всему миру… Все это подтолкнуло нас к активизации работы по созданию альтернативных и надежных механизмов», — добавил он.

По данным Панкина, за время существования ЕАЭС использование доллара в странах организации сократилось на 21%, а платежи в национальных валютах между ними достигли 75% от общего объема операций.