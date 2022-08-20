Манчестер, Великобритания, 20 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» договорился с мадридской командой «Реал» о переходе в свой состав её бразильского полузащитника Каземиро. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба манчестерского клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Каземиро (справа)

Отмечается, что сделка по приобретению «МЮ» 30-летнего футболиста будет проведена при согласовании условий личного контракта игрока, визовых требований Британии и результатов медосмотра.

При этом Каземиро играет составе «Реала» с 2013 года и за это время провёл в составе клуба 336 матчей, отличившись в них 31 забитым мячом и 29 голевыми пасами.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник команды Каземиро хочет перейти в английский «Манчестер Юнайтед».