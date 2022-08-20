20 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Португалия выступила против запрета на въезд на территорию ЕС для российских туристов.

Оксана Переможенко, , 14:36 — REGNUM Португалия выступила против запрета на въезд на территорию ЕС для российских туристов. Об этом, как сообщает 20 августа газета Eco, говорится в заявлении министерства иностранных дел Португалии.

Португалия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ», — заявляет МИД страны.

Вместе с тем власти Португалии планируют обсудить данный вопрос на уровне Европейского союза для выработки единой позиции стран Евросоюза по данному вопросу.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что власти Португалии заботятся не о российских гражданах, а о своей экономике.

«Испугались?! Страшно терять туристов», — отреагировала Валентина К.

«Зато россияне против. Ибо нечего делать в недружественной стране. Деньги вам возить, кормить вас. Европа и так до нитки обокрала Россию. Будем дома на даче отдыхать», — пишет Наталья.

«Мы так не играем. Умерла, так умерла», — иронизирует Маруся В.

«Какие добренькие!» — с сарказмом написала Галина.

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«Португалия — бедная небольшая страна, еще и туристов не будет. Конечно, они против, куда им деваться?» — пишет Града С.

«А Португалия не хочет сказать, как попасть к ним сейчас без авиасообщения? Виза ещё не всё. Пусть теперь выступают за открытие неба…» — отметила Ольга.

«Если со всеми санкциями Европа выстрелила себе в ногу, то с визами она просто себя добьет», — считает Татьяна У.

«Ха-ха, санкции не должны быть направлены против российского народа. А все эти санкции, которые вводились 8 лет, это против какого народа были введены?» — задался вопросом Dmany107.

«Они боятся лишиться дохода от русских туристов. Европейские туристы скряжливы, жадны и небогаты!» — написал один из участников обсуждения.

«Конечно, кто желает терять доход? Русских ненавидят, но без них иногда хреново», — отметил «А».

«Так-то российская «военная машина» и российский народ суть одно и то же. И они это хорошо знают. А боятся они из-за возможного отсутствия туристов», — отметил Дмитрий.

«Разделить хотят нас. И деньги за это ещё получать», — добавила LaSu.

«Как беспокоятся о российском народе! А они такие тупые и не видят, что происходит на [территории бывшей УССР]. Португалия, смотри чтобы не пришлось просить о помощи у русских, когда фашисты у вас забегают…» — призвала Оксана Б.

«Народ и армия — едины», — добавил Ivan P.

«Так говорят только потому, что не хотят терять российского туриста. Наши много где отдыхают и покупали недвижимость. Для них как туристической страны это, конечно, нонсенс, себе экономику подкручивать. Но мы помним всё. Санкции простить можем, но не поставку вооружения, поддержку [киевского режима], и желание свергнуть [власть] в России», — написал Алексей Т.

«А остальные их санкции по народу не бьют, ага», — с сарказмом пишет Émile.

«То да. Только они не о России заботятся, а о себе», — подчеркнул И. Д.

«А все предыдущие санкции против кого? Против обычного народа. Богатые как жили жирно, так и живут», — подытожила Katerina.