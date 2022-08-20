Лондон, 20 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. По мнению британского депутата, председателя специального комитета по обороне в Палате общин Тобиаса Эллвуда, нанесение удара по Запорожской АЭС будет причиной для ответного удара со стороны стран НАТО. Он написал об этом 20 августа на своей странице в одной из соцсетей.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Любое умышленное повреждение, что повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО», — отметил Эллвуд, комментируя публикацию британской газеты The Times о том, что Россия якобы «готовит провокации» на Запорожской АЭС.

Также подобное мнение высказал американский конгрессмен от штата Иллинойс Адам Кинзингер.

Отметим, статья 5 устава НАТО подразумевает, что в случае нападения на одну из стран — членов альянса все остальные страны будут считать это вооруженным нападением на весь этот военно-политический блок и предпримут в связи с этим соответствующие меры.