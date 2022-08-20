Могадишо, 20 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В столице Сомали Могадишо на фоне продолжающейся осады отеля Hayat боевиками радикальной группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) слышны взрывы. Об этом 20 августа сообщает Somali Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сомали

«Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.