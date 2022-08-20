Донецк, , 13:00 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево и Донецк. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:30 — н.п. Отрадовка — н.п. Зайцево (южное): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм; ️12:40 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка