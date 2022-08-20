Запорожье, Бывш. УССР, , 12:58 — REGNUM Запорожская область готова поставлять новый урожай зерна на традиционные рынки сбыта — в Египет, Турцию, страны Ближнего Востока. Об этом 20 августа сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«Вот-вот решится вопрос по Бердянскому порту, и мы начнем сухогрузами грузить зерно. Фермеры смогут продать зерно в Саудовскую Аравию, Турцию, на Ближний Восток, в Египет. На стандартные классические рынки», — отметил он в Telegram-канале.

Уборочная кампания в Запорожской области практически завершена, собрано 1,5 млн тонн зерна.

Балицкий подчеркнул, что осенью планируется еще собрать около 1 млн тонн зерна. На сегодня на экспорт зерно отправляется железнодорожным и автотранспортом.