Тула, , 12:55 — REGNUM Расположенное в Тульской области предприятие «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», выпускающее автомобили китайского бренда Haval, выйдет на уровень локализации производства более 80% в течение ближайших шести лет. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга России.

В Тульской области началось строительство нового завода двигателей автомобилей Haval Управление пресс-службы правительства Тульской области

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ознакомился с планами предприятия в ходе визита в Тульскую область. Там он посетил ряд промышленных предприятий совместно с главой региона Алексеем Дюминым.

Одним из таких предприятий стал завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», расположенный на территории индустриального парка «Узловая». Сегодня на этом предприятии создано более 2 тыс. рабочих мест, в дальнейшем на заводе будет трудиться 4 тыс. специалистов.

На территории завода действуют цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Предприятие выпускает готовый автомобиль каждые три минуты.

Инвестпроект предусматривает достижение уровня локализации более 80% в течение ближайших шести лет. В Минпромторге отметили, что это соответствует разработанной министерством Стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года.

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