Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Американского певца R. Kelly обвиняют в растлении своей крестницы и ещё нескольких девочек.

Автора хита I Believe I Can Fly ранее приговорили к 30 годам тюрьмы за организацию торговли людьми для сексуальной эксплуатации — в том числе несовершеннолетними. Теперь же наказание могут ужесточить.

По данным предполагаемой жертвы, Келли занимался с ней сексом «более сотни раз» с момента, как ей стало 14, и до её совершеннолетия, пишет CBS.

На суде присяжным были представлены видеодоказательства — певец сам снимал ролики для личной коллекции, передает RT.

Сейчас потерпевшей 37 лет. Ожидается, что вскоре свои показания дадут и другие жертвы, которых домогался Келли, когда те были школьницами.