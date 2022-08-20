Москва, , 12:51 — REGNUM Руководство РФ приняло решение о проведении специальной военной операции (СВО) по денацификации бывшей УССР из-за неприемлемых угроз для безопасности России, которые создал киевский режим. Об этом 20 августа завил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе пленарного заседания Первого Международного антифашистского конгресса.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение <…> территории [бывшей УССР] Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», — сказал он.

Также глава Минобороны уточнил, что в связи с этим Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным было принято единственно верное решение о проведении спецоперации Вооружённых сил РФ.

«Её главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», — пояснил Шойгу.

При этом он добавил, что в первые же дни СВО российские военные столкнулись с бесчеловечной тактикой киевских боевиков, которые «прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка.