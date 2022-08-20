Москва, 20 августа 2022, 12:50 — REGNUM С 19 августа по 24 сентября в пяти федеральных округах страны будет проходить масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето». Маршрут фестиваля охватит 19 городов и наполнит позитивной энергией более 100 тысяч россиян. В программе музыкальныеконцерты с участием знаменитых российских исполнителей, среди которых рок-группы"7Б», «СерьГа» и многие другие. Также выступят популярные местныеартисты. Кроме того, в крупных городах наряду с концертами запланированы творческие и спортивные события под открытым небом.
Фестиваль «Русское лето» охватит значительную часть страны. Маршрут пройдет через Дальневосточный федеральный округ от поселка Агинское в Забайкальском крае до Гусиноозерска в Бурятии, а после охватит города Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-Западного федерального округов — от Калининграда доТомска.
Гостей фестиваля порадуют своими выступлениями звезды музыкальной сцены, известные всей стране. Свои таланты проявят поэты и местные исполнители. В крупных городах участники фестивалей также смогут заняться уличным спортом, посетить мастер-классы успешных спортсменов и шоу «Сильнейшая нация мира», увидят выступления популярных блогеров. Будут работать интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где каждый сможет записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих.
Музыкальный фестиваль «Русское лето» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта.
Календарь музыкального фестиваля «Русское лето»:
19 августа — Агинское
20 августа — Чита
27 августа — Улан-Удэ
28 августа — Гусиноозёрск
3 сентября — Калининград
3 сентября — Ярославль
3 сентября — Киров
3 сентября — Томск
4 сентября — Балтийск
10 сентября — Саратов
10 сентября — Рязань
10 сентября — Казань
11 сентября — Ижевск
11 сентября — Владимир
11 сентября — Йошкар-Ола
17 сентября — Брянск
17 сентября — Великий Новгород
17 сентября — Псков
24 сентября — Тамбов