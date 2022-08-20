Москва, , 12:50 — REGNUM С 19 августа по 24 сентября в пяти федеральных округах страны будет проходить масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето». Маршрут фестиваля охватит 19 городов и наполнит позитивной энергией более 100 тысяч россиян. В программе музыкальныеконцерты с участием знаменитых российских исполнителей, среди которых рок-группы"7Б», «СерьГа» и многие другие. Также выступят популярные местныеартисты. Кроме того, в крупных городах наряду с концертами запланированы творческие и спортивные события под открытым небом.

Фестиваль «Русское лето» охватит значительную часть страны. Маршрут пройдет через Дальневосточный федеральный округ от поселка Агинское в Забайкальском крае до Гусиноозерска в Бурятии, а после охватит города Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-Западного федерального округов — от Калининграда доТомска.

Гостей фестиваля порадуют своими выступлениями звезды музыкальной сцены, известные всей стране. Свои таланты проявят поэты и местные исполнители. В крупных городах участники фестивалей также смогут заняться уличным спортом, посетить мастер-классы успешных спортсменов и шоу «Сильнейшая нация мира», увидят выступления популярных блогеров. Будут работать интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где каждый сможет записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих.

Музыкальный фестиваль «Русское лето» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта.

Календарь музыкального фестиваля «Русское лето»:

19 августа — Агинское

20 августа — Чита

27 августа — Улан-Удэ

28 августа — Гусиноозёрск

3 сентября — Калининград

3 сентября — Ярославль

3 сентября — Киров

3 сентября — Томск

4 сентября — Балтийск

10 сентября — Саратов

10 сентября — Рязань

10 сентября — Казань

11 сентября — Ижевск

11 сентября — Владимир

11 сентября — Йошкар-Ола

17 сентября — Брянск

17 сентября — Великий Новгород

17 сентября — Псков

24 сентября — Тамбов