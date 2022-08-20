* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:44 — REGNUM Местные источники в Тахаре сообщают, что четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате засады, устроенной силами Фронта национального сопротивления в кишлаке Сар-Асияб уезда Рустак.

Источники добавляют, что после боя оружия талибов попало в руки бойцов Фронта сопротивления, пишет «8 Собх».

Отметим, что двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и еще один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранен в результате атаки сил Фронта сопротивления на блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в административном центре провинции Тахар в ночь на 19 августа.