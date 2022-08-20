Донецк, 20 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:20 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский натовскими снарядами.