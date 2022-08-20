Рязань, , 12:35 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с крупным лесным пожаром в Рязанской области является контролируемой, он в целом ограничен. Об этом 20 августа заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков в эфире телеканала «Россия 1».

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«Пожар в целом уже ограничен, опахан, тяжелая техника работает. Поэтому в целом ситуация контролируемая», — сказал он.

При этом, по информации Авиалесоохраны, по состоянию на утро 20 августа в Рязанской области зафиксировано пять лесных пожаров, общая пройденная огнём площадь составляет порядка 6,8 тысячи га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что ситуация с крупными лесными пожарами в регионе остаётся довольно сложной из-за сильного ветра, пламя находится в 4−6 километрах от посёлка Голованово.