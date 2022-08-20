Могадишо, , 12:34 — REGNUM Заседание парламента Сомали отменено из-за нападения боевиков радикальной группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на отель Hayat в Могадишо. Об этом 20 августа сообщает Garowe Online.

«Заседание парламента Сомали отменено после того, как боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на отель Hayat в Могадишо в пятницу вечером после сильных взрывов», — отмечается в сообщении.

В результате нападения погибли уже 16 человек. Somali Guardian отмечает, что в отеле до сих пор находится ряд известных политиков, в том числе членов парламента.